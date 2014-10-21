Слідчі вилучають документи на літак, що розбився у Внуково

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника Слідчого комітету Росії Володимира Маркіна.

«В даний час слідчо-оперативною групою проводиться огляд місця події за участі представників МАК, вилучаються технічні документи на повітряне судно і проби палива з заправника», - підкреслив він. Також допитуються як свідки працівники аеропорту Внуково.

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