Слідчі вилучають документи на літак, що розбився у Внуково
10:23, 21 жовтня 2014Світ
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Російські слідчі вилучають технічні документи і беруть проби палива літака, що розбився в московському аеропорту Внуково.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника Слідчого комітету Росії Володимира Маркіна.
«В даний час слідчо-оперативною групою проводиться огляд місця події за участі представників МАК, вилучаються технічні документи на повітряне судно і проби палива з заправника», - підкреслив він. Також допитуються як свідки працівники аеропорту Внуково.
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