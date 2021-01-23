На Пушкінській площі силовики вихоплюють випадкових людей і ведуть в автозак.

У Москві силовики силою затримують людей, присутніх на акцію протесту на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального.

За словами кореспондента "Нової газети", на Пушкінській площі силовики вихоплюють випадкових людей і ведуть в автозак.

За словами кореспондента "Медуза", на Пушкінській площі в середньому кожні півхвилини кого-небудь затримують, людей хапають без розбору.

Також повідомляється, що станом на 13:30 за місцевим часом затримано понад півсотні осіб.

Протестувальники підготувалися до акції і принесли на неї туалетні йоржики на знак протесту. При цьому автомобілі, що проїжджають повз, сигналять в знак підтримки.

У МВС Росії повідомили, що на акції беруть участь близько 4 тисяч осіб, додавши, що вона нібито незаконна. При цьому на фотографіях з місця події видно, що людей набагато більше.

Варто відзначити, що на Пушкінській площі заглушили зв'язок та інтернет, щоб протестувальникам складніше було координувати свої дії.

Протести в Росії на підтримку Навального

23 січня прихильники Навального проводять всеросійські акції протесту, вони вимагають звільнити політика з-під арешту. Мітинги вже почалися як мінімум в 13 великих містах, у тому числі Хабаровську, Південно-Сахалінську, Якутську.

Соратники політика анонсували мітинги "Свободу Навальному!" у 93 містах Росії.

Станом на 11:00 за московським часом, в акціях «Свободу Навальному!"всього взяли участь понад 15 тисяч осіб, пише "МБХ медіа».

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Автор: Денис Прядко