На його думку, військові начальники на зустрічі у Великій Британії опрацьовували якісь можливі сценарії.

Країни, які збираються організувати миротворчу місію в Україні, здатні це зробити і без допомоги Сполучених Штатів. Таку думку висловив колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес.

"Україна зупинила Росію майже сама. Солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Польщі, з якими я зустрічався протягом багатьох років - це достойні жінки та чоловіки з хорошим спорядженням", - сказав він Радіо Свобода.

Військовий погодився, що Вашингтон прохолодно ставиться до ідеї будь-якої військової ролі США.

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"Судячи з розмови між США та російською стороною, я думаю, що шансів на те, що США забезпечать підтримку, майже немає. Я не думаю, що ця адміністрація готова це зробити", - зазначив Годжес.

На його думку, військові начальники на зустрічі у Великій Британії опрацьовували якісь можливі сценарії.

"Я маю на увазі, якщо говорити про зону розмежування, де є війська між українцями і росіянами, то це величезна кількість військ. Якщо говорити про розміщення їх за українцями, це, ймовірно, менша кількість. Це безпечніше, але менш ефективно", - заявив генерал.

Він вважає, що якщо війська будуть на 50-100 кілометрів позаду українців, і "їм доведеться просити дозволу у Брюсселю, щоб збити безпілотник, то це не буде успішна сила втілення режиму припинення вогню".

На його переконання, британські і французькі ядерні сили, хоча вони і дуже нечисленні у порівнянні з російськими, все ще залишаються ефективним засобом стримування:

"Немає потреби відповідати росіянам ракетою на ракету, щоб стримувати їх".

Миротворці в Україні

Відповідно до пропозицій про відправлення миротворчого контингенту в Україну, які обговорює "коаліція охочих", британські винищувачі готові забезпечити прикриття військ з повітря. На зустрічі в Постійному об'єднаному штабі в четвер обговорювали відправку британських винищувачів в Україну.

Повідомлялось, що ВПС Британії нададуть або винищувачі Typhoon, або F35, оскільки обидва забезпечують "відмінну повітряну патрульну службу".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова відправити війська в Україну у межах місії після припинення вогню.

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