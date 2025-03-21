Литва готова відправити війська в Україну, – Науседа

За його словами, союзники Європи мають знайти шляхи продовження підтримки Києва.

Литва готова відправити війська в Україну у межах місії після припинення вогню. Про це заявив президент країни Гітанас Науседа в інтерв’ю Bloomberg Television у Брюсселі в п’ятницю.

"Моя країна готова надати необхідну підтримку", - зазначив Науседа. "Ми говоримо про дуже конкретну кількість наших військових, але всі країни в цій коаліції мають взяти на себе зобов’язання надати таку підтримку".

Балтійський лідер також висловив думку, що президент США Дональд Трамп має "відверті наміри" щодо припинення трирічної війни Росії проти України, однак Володимир Путін "імітував" переговори, водночас продовжуючи атаки на українську територію.

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Литва, яка є одним із найактивніших союзників Києва, має кордон із російським ексклавом Калінінградом та вважає свою безпеку безпосередньо залежною від результату війни. Вільнюс посилив витрати на оборону, щоб стримати потенційні загрози з боку Москви.

Миротворці в Україні

Речник британського прем'єр-міністра заявив, що вже понад 30 країн приєдналися до "коаліції охочих", і багато хто з них готовий відправити свої війська в Україну. Водночас міністр збройних сил країни Люк Поллард сказав, що Велика Британія не буде відправляти миротворчі сили в Україну без гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів.

Також ЗМІ повідомляли, що на зустрічі голів Генштабів союзників у Лондоні досягнуто згоди, що для забезпечення миру в Україні знадобляться не тільки сухопутні війська, а й також потужні підрозділи ВПС і ВМФ.

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