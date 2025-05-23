Іспанські слідчі запросили додаткову інформацію про Портнова від українських та європейських структур.

Іспанська поліція вважає, що вбивство колишнього українського юриста та екснардепа Андрія Портнова має ознаки ретельно спланованого та замовного.

Як пише видання El País, за даними слідства, напад стався вранці 21 травня в престижному районі Посуело-де-Аларкон, де той проживав і де розташована школа, до якої ходять його діти.

Журналісти дізналися, що нападник чекав на жертву біля автомобіля і випустив по ній щонайменше дев'ять куль. Саме таку кількість гільз знайшла поліція на місці вбивства.

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Іспанська поліція зазначила, що нападник діяв професійно. Зокрема, він використовував пістолет із глушником, а також мав заздалегідь підготовлений маршрут відходу. Слідчі не виключають, що злочинець міг бути не один, а вбивство було ретельно організовано із залученням спільників і зміною транспорту для втечі.

Наразі правоохоронні органи вивчають записи камер відеоспостереження та оточення Портнова в Іспанії. Поліція не виключає жодних гіпотез. Слідчі зазначили, що "поки нічого не зрозуміло", хоча тривають пошуки кількох людей.

Поліція також розглядає міжнародні аспекти справи, оскільки український чиновник був під санкціями США і фігурував у розслідуваннях, пов'язаних із корупцією. Іспанські слідчі запросили додаткову інформацію про Портнова від українських та європейських структур.

Іспанська влада не надала офіційних коментарів щодо можливих підозрюваних у справі про вбивство українського ексчиновника. Але джерела El País вказали, що основною версією залишається саме замовне вбивство за політичним або економічним мотивом.

Убивство Портнова

21 травня в Мадриді застрелили соратника президента-втікача України Віктора Януковича Андрія Портнова. Тоді в поліції повідомили, що нападаючих було 2 або 3. А в Порнова вистрілили 5 разів, серед яких один на думку. Швидка, що прибула на місце події, яку викликав випадковий свідок убивства, констатувала смерть громадянина України.

Сьогодні стало відомо, що тіло Портнова привезуть поховати в Україні. Спочатку екс-політика планували поховати на Байковому цвинтарі, але потім передумали та обрали інше місце.

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