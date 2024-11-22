Ексканцлерка Німеччини написала мемуари, в яких спробувала розповісти про своє бачення того, чому Європа прийшла до великої війни.

Дональд Трамп був зачарований Володимиром Путіним під час свого першого президентського терміну. Про це у своїх поки що не опублікованих мемуарах розповіла ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель.

В уривку з мемуарів, який публікує газета Die Zeit, Меркель розповіла про свій візит до США у 2017 році.

В особистій розмові без присутності сторонніх Трамп, який обіймав тоді посаду президента США, поставив їй низку запитань.

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"Зокрема про моє східнонімецьке походження і мої стосунки з Путіним. Очевидно, він був дуже зачарований російським президентом. У наступні роки у мене склалося враження, що політики з авторитарними і диктаторськими рисами зачарували його", - пише Меркель.

Меркель написала мемуари

Як писав УНІАН, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах розповіла, як перешкоджала швидкому вступу України до НАТО 2008 року, оскільки боялася військової відповіді з боку Володимира Путіна.

Вона зазначила, що прийняття нового члена в НАТО має нести користь не тільки країні, яка вступає, а й усьому блоку в цілому. Однак у випадку з Україною Меркель бачила ризики в тому, що членом НАТО могла стати країна, на території якої є військова база Росії - Чорноморський флот РФ у Криму. Також Меркель підкреслила, що 2008 року, коли обговорювалося це питання, більшість українців не хотіли вступу до НАТО.

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