Антисемітизм на X залишається предметом суперечок для багатьох навіть після зустрічі Маска з Нетаньяху

Зіткнувшись із масовим відпливом рекламодавців через занепокоєння антисемітизмом в його соціальній мережі X, мільярдер Ілон Маск доклав чимало зусиль, щоб показати свою підтримку Ізраїлю.

Як пише Washington Post, зокрема, у понеділок Маск зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та відвідав кібуц, зруйнований під час нападу ХАМАС 7 жовтня. Він також погодився з тим, що SpaceX, його компанія з дослідження космосу, не надаватиме послугу супутникового Інтернету Starlink для Гази без схвалення ізраїльського уряду.

Таким чином Маск намагається протистояти звинуваченням в антисемітизмі на його платформі, позиціонуючи себе як непохитного прихильника єврейської держави. Але ці кроки викликали неоднозначну реакцію з боку єврейських організацій, і поки що мало вказівок на те, що рекламодавці повертаються на X.

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"Ми раді, що Ілон Маск поїхав до Ізраїлю, і ми закликаємо кожного лідера відвідати Ізраїль, щоб спробувати зрозуміти жахливий біль, завданий ХАМАС єврейській державі та, у свою чергу, єврейському народу", – йдеться в заяві Американського єврейського комітету. - "І все ж минулого тижня ми були обурені посиленням Маском антисемітського контенту на X. Його досвід в Ізраїлі мав би змусити його видалити антисемітський контент на X, а не рекламувати його".

На думку одного з експертів, зустріч Маска з Нетаньяху це "симбіотичні стосунки, де вони обидва отримують користь один від одного". Маск отримує "щит від звинувачень в антисемітизмі", тоді як Нетаньяху отримує підтримку найбагатшої людини світу та одного з найвпливовіших людей.

Водночас на думку експертів, підтримка Маском Ізраїлю не повинна звільняти його від відповідальності за нездатність пом’якшити антисемітизм на X або за власні антисемітські твіти Маска.

Зазначається, що занадто рано говорити напевно, чи візит Маска в Ізраїль допоможе його справі з рекламодавцями, але деякі експерти стверджують, що це може мати протилежний ефект.

"Того, чого бренди за будь-яку ціну намагаються уникати, так це надмірно політизованого контенту. Те, що він зараз робить із цим рясним проявом пошани до Нетаньяху та підтримки його режиму, насправді є подальшою політизацією платформи", - цитує WP одного з експертів.

Антисемітський скандал з Маском - що відбувається

На початку листопада Маск підтримав антисемітську публікацію, яку написав один з користувачів Х (колишній Твіттер). Також стало відомо, що рекламу Apple, IBM, Amazon і Oracle в цій соцмережі Ікс розміщують поруч з ультраправими постами, в тому числі про Адольфа Гітлера.

Після цього найбільші компанії, в числі яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate і Paramount Global заявили про намір припинити купувати рекламу на платформі X. Видання The Washington Post відзначило, що саме зростання антисемітизму на платформі Х став причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців.

На фоні цього Маск відвідав Ізраїль та провів зустріч з прем'єром країни, щоб боротися зі звинуваченнями в антисемітизмі.

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