Він зустрінеться з керівництвом країни і сім'ями заручників, захоплених ХАМАС.

Бізнесмен Ілон Маск відправився в Ізраїль після звинувачень в антисемітизмі. Згідно даним твіттер-акаунта ElonJet, який відстежує переміщення приватного літака Маска, бізнесмен вже знаходиться в Тель-Авіві. Офіційно про прибуття в Ізраїль Маск поки не повідомляв.

Раніше в офісі президента Ізраїлю Іцхака Герцога заявляли, що глава держави планує зустрітися з Ілоном Маском. За даними ізраїльських ЗМІ, бізнесмен також проведе зустріч з прем'єром Біньяміном Нетаніягу. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Антисемітський скандал з Маском - деталі

На початку листопада Маск підтримав антисемітську публікацію, яку написав один з користувачів Ікса (колишній Твіттер). Після цього ліворадикальна НКО Media Matters for America випустила звіт в якому стверджується, що рекламу Apple, IBM, Amazon і Oracle в соцмережі Ікс розміщують поруч з ультраправими постами, в тому числі про Адольфа Гітлера.

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Маск у відповідь на критику написав, що він "бажає людству кращого" і назвав звинувачення в антисемітизм"далекими від правди".

Найбільші компанії, в числі яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate і Paramount Global заявили про намір припинити купувати рекламу на платформі X. видання The Washington Post відзначило, що саме зростання антисемітизму на платформі Х став причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців.

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