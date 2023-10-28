Він брав участь у плануванні різанини в населених пунктах, прилеглих до Сектора Гази, 7 жовтня.

Глава повітряного угруповання ХАМАС Асем Абу Ракаба був ліквідований в результаті нічного авіаудару, завданого армією оборони Ізраїлю спільно зі Службою безпеки Шин-Бет.

Як повідомили в ЦАХАЛі, Абу Ракаба відповідав за БПЛА, дрони, параплани, системи виявлення з повітря та протиповітряну оборону ХАМАСу.

"Він брав участь у плануванні різанини в населених пунктах, прилеглих до Сектору Гази, 7 жовтня. Він керував терористами, які проникли в Ізраїль на парапланах, і відповідав за атаки дронів на пости ЦАХАЛу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня ЦАХАЛ заявив, що ліквідував попереднього голову ВПС ХАМАСу Мурада Абу Мурада. Він був убитий в результаті удару по штаб-квартирі, з якої терористична група керувала своєю повітряною діяльністю.

Також ЦАХАЛ повідомляв про ліквідацію командира спецназу ХАМАС Алі Каді, який очолив смертельну атаку на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Нагадаємо, 7 жовтня в результаті раптового нападу Хамасу на Ізраїль терористи вбили понад 1400 осіб, в основному мирних жителів, а також захопили близько 200 заручників, яких вивезли в сектор Гази.

У відповідь Ізраїль оголосив про операцію "Залізні мечі" і почав наносити повітряні удари по сектору газу. Також Єрусалим готується провести наземну операцію, метою якої оголошено остаточне знищення угруповання ХАМАС. Однак, за даними ЗМІ, ізраїльські політичні та військові лідери розділилися в думках про те, чи варто проводити наземну операцію в секторі Газу і як вона повинна виглядати.

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