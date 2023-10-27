Він остерігається, що залишиться винним у разі невдачі, пишуть журналісти.

Ізраїльські політичні та військові лідери розділилися в думках про те, чи варто проводити наземну операцію в Секторі Газа та як вона має виглядати.

Журналісти The New York Times поспілкувалися з 13 чиновниками, військовими та іноземними дипломатами. Деякі з них пов'язують затримку проведення операції з наміром дати учасникам переговорів більше часу для звільнення заручників. Деякі побоюються, що вторгнення може втягнути ЦАХАЛ у нерозв'язну міську битву, деякі - більшого конфлікту за участі "Хезболли".

Йдуть дебати щодо того, чи це буде велика операцією, чи декілька менших, а також, хто буде керувати Газою у разі її захоплення. Крім того, між військовим істеблішментом і частиною уряду є суперечка про те, що робити, якщо переговори проваляться.

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"Військове керівництво вже завершило розробку плану вторгнення, але пан Нетаньяху розлютив старших офіцерів, відмовившись підписати його - частково тому, що він хоче отримати одностайне схвалення від членів військового кабінету, який він сформував після нападу 7 жовтня", - пишуть журналісти.

Аналітики вважають, що прем'єр остерігається давати дозвіл в односторонньому порядку, бо довіра громадськості до його керівництва вже знижується, і його можуть звинуватити у випадку провалу.

Відзначається, що взаємні підозри між військовими та Нетаньяху настільки глибокі, що держслужбовці заборонили військовим приносити записуюче обладнання на засідання кабміну.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Нагадаємо, що днями Біньямін Нетаньяху підтверджував, що вони готуються до наземної операції, однак не став розповідати деталі.

У ЗМІ з'явялялася інформація, що Сполучені Штати хочуть відтермінувати її початок, щоб вивезти своїх громадян з Гази, а також забезпечити надання гуманітарної допомоги цивільним людям.

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