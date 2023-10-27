Бойовики стверджують, що їм потрібен час, аби знайти всіх людей, яких вони викрали і відвезли в Газу.

Представник ХАМАС заявив, що їхнє угруповання не звільнить заручників, яких вони захопила під час жорстокої атаки 7 жовтня, поки Ізраїль не погодиться на припинення вогню.

Абу Хамід, член делегації ХАМАС, яка відвідала Москву у четвер, заявив російським ЗМІ, що угрупованню також потрібен час, щоб знайти всіх заручників в Газі, пише Politico.

"Група захопила в полон десятки людей, більшість з яких - мирні жителі, і нам потрібен час, щоб знайти їх у секторі Гази і потім звільнити", - сказав Хамід.

За його словами, з моменту захоплення близько 50 заручників були вбиті через триваючі ізраїльські авіаудари по Газі.

Під час візиту ХАМАС до Москви на чолі з Мусою Абу Марзуком, засновником і політичним лідером угруповання бойовиків, Абу Хамід сказав, що вони "пояснили" Росії причини нападу.

"Російська Федерація є дружньою країною для палестинського народу і підтримує відносини з усіма представниками палестинського народу. Ми завжди готові консультуватися з нею з різних питань", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня під час нападу Хамасу на Ізраїль угруповання бойовиків вбило понад 1400 осіб, переважно мирних жителів, і захопило близько 200 заручників, яких відвезли в сектор Гази.

Ізраїль розкритикував Росію за прийом делегації ХАМАС, назвавши візит "негідним кроком" і попросивши Москву вислати чиновників. У МЗС Росії заявили, що переговори були зосереджені на звільненні заручників і евакуації іноземних громадян з Гази. В ході переговорів Росія "підтвердила свою незмінну позицію" на користь створення палестинської держави, сказали вони.

Після атаки Хамасу на Ізраїль, Росія неодноразово застерігала проти наземного вторгнення Єрусалиму в Газу, яке, за словами російського диктатора Володимира Путіна, призведе до більш широкого регіонального конфлікту. Путін також звинуватив США в ескалації конфлікту.

За даними ЗМІ, ізраїльські політичні та військові лідери розділилися в думках про те, чи варто проводити наземну операцію в секторі Газу і як вона повинна виглядати.

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