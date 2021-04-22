Політики з Литви, Латвії та Естонії зазнали інформаційних і кібератак через підтримку України на тлі стягнення російських військ до українських кордонів і підтримку опозиції в Російській Федерації.
Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства зовнішніх справ Литви.
"Упродовж останніх декількох тижнів були проведені інформаційні атаки проти естонських, литовських і латвійських політиків. Вони були покликані поширити хибну інформацію, дискредитувати російську опозицію та підірвати підтримку балтійських політиків", - йдеться у заяві.
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Також міністри закордонних справ фіксують збільшення інформаційних і кібератак, спрямованих проти європейських країн для підриву їхньої підтримки демократичних процесів у Білорусі і Росії та їхніх зусиль зі спонукання до деескалації ситуації вздовж кордонів України.
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