Це була перша розмова після того, як французький президент під час візиту в Китай заявив, що Європа має "відокремитись" від США.

Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон вперше провели діалог після того, як французький президент під час візиту в Китай заявив, що Європа має "відокремитись" від США.

В ході розмови сторони обговорили ситуацію в Україні та у Тайванські протоці, передає Голос Америки. Зокрема, президенти підтвердили важливість збереження миру і стабільності у Тайванській протоці, а детальніше обговорили Китай та Судан.

При цьому в Єлисейському палаці повідомили, що президенти "обмінялися поглядами" на ситуацію в Україні.

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"...Президенти обмінялися думками щодо подій на полі бою, а також щодо підтримки, яка надається Україні. Вони підтвердили рішучість продовжувати підтримку у довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Нагадаємо, Макрон під час візиту до Китаю заявив, що Європа не має бути "васалом" США. Ці слова спровокували широку критику в країнах Заходу.

Візит Макрона у Китай

5 квітня стало відомо, що до Китаю поїдуть президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. В ході візиту вони мали намір переконати очільника країни Сі Цзіньпіна не підтримувати війну президента РФ Володимира Путіна проти України, а в ідеалі - примусити його до миру.

Тоді ж аналітики заявили, що європейським лідерам навряд чи вдасться якось вплинути на Сі, оскільки той не довіряє їм через залежність політики Європи від політики США.

А 6 квітня під час переговорів Макрон закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна "привести до тями" Росію і посадити її за стіл переговорів, щоб припинити війну в Україні.

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