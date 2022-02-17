Президент США вірить, що Росія може брати участь у підставній операції під "чужим прапором" для того, аби розпалити воєнний конфлікт з Україною

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що подальше вторгнення РФ в Україну може відбутися у наступні декілька днів.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначив президент США, він вірить, що Росія може брати участь у підставній операції під "чужим прапором" для того, аби розпалити воєнний конфлікт з Україною, незважаючи на твердження Кремля про відведення сил.

"Усі ознаки, які ми маємо, свідчать, що вони готові увійти в Україну, атакувати Україну", - наголосив Байден.

"Моє відчуття таке, що це станеться впродовж наступних декількох днів", - наголосив Байден.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого у МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні у НАТО, ні у США не підтверджують ознаки деескалації у російсько-українському прикордонні.

Понад те, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян вздовж українського кордону: "… ми не бачили жодного відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленню про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні та біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Ввечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу у Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

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