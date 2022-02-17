Європейські лідери виступили за необхідність використання усіх дипломатичних інструментів для деескалації ситуації на кордонах України.

Президент Європейської ради Шарль Мішель розповів про підсумки неформальної зустрічі очільників держав і урядів країн-членів Європейського Союзу стосовно ситуації на кордонах України і Росії, куди Москва стягнула величезну кількість військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мішель сказав після неформального обговорення лідерами ЄС ситуації з нарощуванням Росією військових сил біля кордону України.

Президент Європейської ради сказав, що неформальна зустріч стала можливістю, аби висловити дуже сильну єдність між країнами-членами Євросоюзу і з НАТО, але також для висловлення підтримки Україні.

За його словами, зустріч створила можливість, аби "передати сигнал, що ми повинні застосувати усі дипломатичні інструменти, усі дипломатичні формати для того, аби деескалювати і урегулювати складнощі".

"І зрештою ми рішучі, ми налаштовані захищати і обороняти наші цінності. Ми на щоденній основі відстежуємо ситуацію, ми уважно слідкуємо за ситуацією", – сказав Мішель.

Він додав, що перед початком неформальної зустрічі провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який поінформував його про ситуацію на місцях.

"І ми наполегливо закликаємо Росію до дескалації. Нам потрібні відчутні, видимі результати на місці", – сказав Мішель.

Нагадаємо, зустріч відбувалася конфіденційно без електронних пристроїв.

Раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляв, що якщо дипломатія у перемовинах з РФ зазнає невдачі, міжнародна спільнота швидко і рішуче відреагує. Зокрема, якщо відбудеться російська агресія проти України за участю військ, стягнутих до українського кордону, проти Росії будуть запроваджені санкції.

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