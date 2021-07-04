Американська розвідка веде розслідування масштабної кібератаки на підприємства США.

Президент США Джо Байден заявив, що доручив спецслужбам з'ясувати джерело нової масштабної кібератаки на американську інфраструктуру. Якщо за нею дійсно стоїть Росія, він пообіцяв дати відповідь.

Про це повідомляє Bloomberg. В ході поїздки в Мічиган американський лідер заявив, що зараз у нього «немає впевненості» в тому, що до атаки причетна Росія. Ведеться розслідування.

"Я доручив розвідці дати мені глибоке розуміння подій. Я буду знати більше завтра. І якщо буду знати, що це сталося з подачі Росії, то я вже говорив Путіну, що ми відповімо», - заявив Байден.

Раніше повідомлялося, що хакери зламали близько 200 американських компаній в ході масштабної кібератаки з використанням програм-вимагачів. Зловмисники заволоділи програмним забезпеченням для управління технологіями ІТ-компанії Kaseya в Майамі.

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Як писав Bloomberg, за кібератакою може стояти пов'язана з Росією хакерська група вимагачів REvil. Минулого місяця, за даними ФБР, вона паралізувала роботу постачальника м'яса.

У червні під час зустрічі в Женеві Джо Байден ще раз попередив російського президента Володимира Путіна про наслідки кібератак Росії на американський бізнес.

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Автор: Дмитро Захаров