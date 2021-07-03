Сенатор Тед Круз хоче таким чином змусити адміністрацію Байдена скасувати свою відмову від санкцій щодо компанії, яка контролює будівництво трубопроводу.

Сенатор Тед Круз блокує всіх кандидатів на важливі дипломатичні посади, щоб чинити тиск на Адміністрацію президента Джо Байдена через російський газопровід "Північний потік-2".

Про це в суботу, 3 липня, повідомляє NBC News.

Відзначається, що тринадцять кандидатів, затверджених Комітетом з міжнародних відносин Сенату, знаходяться в невизначеному стані, оскільки Круз затримує повне затвердження Сенатом, щоб змусити адміністрацію скасувати свою відмову від санкцій щодо компанії, яка контролює будівництво трубопроводу.

При цьому в більшості випадків кандидати займуть посади, не пов'язані з політикою США по трубопроводу, по якому природний газ буде транспортуватися з Росії до Німеччини.

Серед заблокованих - Бретт Холмгрен, який очікує затвердження на посаду помічника держсекретаря з розвідки і Деніел Крітенбрінк, призначений на посаду помічника секретаря, який курує справи Східної Азії і Тихого океану. Крім того, не затверджені два заступники міністра. Також відкладається вибір президента Джо Байдена на посаду помічника секретаря з міжнародних справ щодо наркотиків та правоохоронних органів. Тед Круз блокує і кандидатів на посади послів у шести африканських країнах, включаючи Сомалі, Алжир і Конго.

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Північний потік-2: Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Денис Прядко