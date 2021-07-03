Сенатор Тед Круз блокує всіх кандидатів на важливі дипломатичні посади, щоб чинити тиск на Адміністрацію президента Джо Байдена через російський газопровід "Північний потік-2".
Про це в суботу, 3 липня, повідомляє NBC News.
Відзначається, що тринадцять кандидатів, затверджених Комітетом з міжнародних відносин Сенату, знаходяться в невизначеному стані, оскільки Круз затримує повне затвердження Сенатом, щоб змусити адміністрацію скасувати свою відмову від санкцій щодо компанії, яка контролює будівництво трубопроводу.
При цьому в більшості випадків кандидати займуть посади, не пов'язані з політикою США по трубопроводу, по якому природний газ буде транспортуватися з Росії до Німеччини.
Серед заблокованих - Бретт Холмгрен, який очікує затвердження на посаду помічника держсекретаря з розвідки і Деніел Крітенбрінк, призначений на посаду помічника секретаря, який курує справи Східної Азії і Тихого океану. Крім того, не затверджені два заступники міністра. Також відкладається вибір президента Джо Байдена на посаду помічника секретаря з міжнародних справ щодо наркотиків та правоохоронних органів. Тед Круз блокує і кандидатів на посади послів у шести африканських країнах, включаючи Сомалі, Алжир і Конго.
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Північний потік-2: Що відомо
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".
- Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.
- Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.
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