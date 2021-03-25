Вона пройде на 64-й день президентського терміну Джо Байдена.

Президент США Джо Байден проведе першу офіційну прес-конференцію через більш ніж 60 днів після вступу на посаду.

Прес-конференція американського лідера відбудеться в четвер, 25 березня, повідомляє CNN.

Прес-конференція Байдена 25 березня

Джо Байден проведе офіційну прес-конференцію на 64-й день свого президентства. Розпочнеться вона орієнтовно о 19:15 за Києвом.

15 попередників Байдена проводили прес-конференцію протягом 33 днів свого перебування на посаді. Трамп виступив перед пресою на 28-й день свого президентства, а Обама провів прес-конференцію на 21-й день.

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Автор: Олег Давигора