Байден проведе прес-конференцію 25 березня / фото REUTERS
Президент США Джо Байден проведе першу офіційну прес-конференцію через більш ніж 60 днів після вступу на посаду.
Прес-конференція американського лідера відбудеться в четвер, 25 березня, повідомляє CNN.
Прес-конференція Байдена 25 березня
Джо Байден проведе офіційну прес-конференцію на 64-й день свого президентства. Розпочнеться вона орієнтовно о 19:15 за Києвом.
15 попередників Байдена проводили прес-конференцію протягом 33 днів свого перебування на посаді. Трамп виступив перед пресою на 28-й день свого президентства, а Обама провів прес-конференцію на 21-й день.
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