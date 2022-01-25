Лідери обговорили спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з європейськими лідерами. Головною темою стало нарощування військ Російської Федерації на кордоні з Україною.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Байден поспілкувався з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, головою Євроради Шарлем Мішелем, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Йенсом Столтенбергом, президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Лідери підкреслили своє спільне прагнення до дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості і розглянули недавні контакти з Росією в різних форматах. Лідери також обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включаючи підготовку до накладення на Росію масштабних наслідків і серйозних економічних витрат за такі дії, а також до зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО", - зазначено в повідомленні.

Також лідери домовилися продовжувати консультації з союзниками і партнерами, в тому числі з ЄС, НАТО і ОБСЄ.

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Нагадаємо, восени 2021 року в ЗМІ почала з'являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових і техніки до кордону з Українською державою.

Україна, США і ряд інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення і зажадала від штатів і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

В Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першої з декількох партій пакету допомоги безпеці, нещодавно прийнятої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасної і проявом надмірної обережності.

Водночас відповідні рішення прийняли і Великобританія, Австрія, Японія, Німеччина і Австралія.

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