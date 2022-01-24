Основну увагу під час розмови було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та обговорив із ним підготовку широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій Євросоюзу, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію ситуації в Україні.

Як повідомляється на сайті глави держави, основну увагу під час розмови було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо України.

Зокрема, Зеленський відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн-членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Він наголосив, що Україна не піддаватиметься на провокації, натомість разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій та витримку.

"Вдячний вам, пане президенте Європейської ради, та лідерам країн ЄС, чиї дипломати залишаються в нашій державі та підтримують нас, виконуючи свою роботу", - зауважив президент.

Зазначається, що співрозмовники також обговорили питання підготовки ЄС вже на нинішньому етапі широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

Президент України також наголосив на необхідності забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації.

Зеленський також подякував Євросоюзу за своєчасне рішення щодо виділення макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро, яке було ухвалене, зокрема, за результатами його нещодавньої розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент України та Мішель скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та ЄС на 2022 рік.

Також повідомляється, що найближчим часом буде визначено дату чергового, 24-го саміту Україна – ЄС, а у середині цього року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи.

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Нагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.

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