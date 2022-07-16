Колишній президент Дональд Трамп двічі піддавався процедурі імпічменту.

Президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент, якщо його Демократична партія втратить контроль над Сенатом і Палатою представників за підсумками осінніх виборах.

Про це повідомляє Newsweek.

Видання зазначає, що в разі програшу виборів Байдену може загрожувати імпічмент, оскільки провідні республіканці вже заявляли про намір ініціювати його.

Зокрема, в січні сенатор-республіканець Тед Круз говорив, що для імпічменту Байдена буде "безліч підстав". А в квітні його представник Кен Бак заявляв, що судовий комітет Палати представників "проведе слухання, щоб визначити, чи доречний імпічмент".

Згідно з травневим опитуванням Массачусетського університету, 68% республіканців і 66% консерваторів підтримують імпічмент.

Статті про імпічмент можуть бути прийняті простою більшістю в Палаті представників, але президента можуть відсторонити тільки більшістю в дві третини голосів в Сенаті. Такого ще ніколи не було, і малоймовірно, що республіканці отримають необхідну кількість місць в 2023 році.

Проте колишній президент Дональд Трамп двічі піддавався процедурі імпічменту - в 2020 і 2021 роках - і обидва рази Сенат виправдав його. Тому в разі перемоги республіканців на виборах ніщо не завадить їм в Палаті представників ініціювати процедуру, навіть якщо шансів мало.

На думку почесного професора уряду і політики США в Центрі вивчення демократії Вестмінстерського університету в Британії Джона Оуенса, демократи за підсумками виборів збережуть за собою Сенат і Палату представників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп ще до проміжних виборів в Конгрес може оголосити про участь у президентських перегонах 2024 року.

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