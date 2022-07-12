26% демократів воліли б бачити Байдена кандидатом партії на виборах 2024 року, тоді як 64% хотіли б віддати цю роль комусь іншому.

Кандидатом у президенти США на виборах 2024 року більшість виборців Демократичної партії хотіли б бачити не Джо Байдена.

Про це повідомляє CNBC.

Згідно з результатами опитування, 26% демократів воліли б бачити Байдена кандидатом партії на виборах 2024 року, тоді як 64% хотіли б віддати цю роль комусь іншому. Підтримка Байдена ще менша серед молодих виборців Демпартії - у групі до 30 років хотіли б бачити кандидатом когось іншого 94% опитаних.

Головними причинами такої позиції опитані називають поважний вік президента та його діяльність на посаді за перші півтора року каденції.

Разом з тим, якби вибори відбулися зараз з тими ж учасниками, що і восени 2020 року, 44% опитаних зареєстрованих виборців підтримали б Байдена, тоді як Дональда Трампа – 41%.

13% опитаних, незалежно від партійної прихильності, вважають, що країна рухається в правильному напрямку, в той час, як 77% вважають, що в неправильному.

В опитуванні взяло участь близько 850 осіб, можлива похибка становить 4,1%.

Найбільшими проблемами для США опитані називають стан економіки (20%), інфляцію і зростання вартості життя (15%), стан демократії та політичний розкол – 11%, політику у сфері контролю за вогнепальною зброєю – 10%, права жінок, зокрема право на аборт – 5%.

Війна в Україні та позиція Байдена:

У травні 2022 року Україна отримала від міжнародних партнерів менш як $2 млрд для фінансування дефіциту бюджету замість необхідних $5 млрд.

У червні 2022 року представник Державного департаменту США Дерек Хоган заявив, що США планують щомісяця виділяти Україні по $1,5 млрд для підтримки бюджету.

У червні, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, сума допомоги повинна була збільшитися до $4,8 млрд.

9 липня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна отримає безповоротний грант на $1,7 мільярда.

11 липня з'явилася інформація про те, що американський президент Джо Байден спробує отримати для української армії озброєння радянського виробництва на Близькому Сході.

12 липня 2022 року стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки направили в Україну $1,7 млрд грантової допомоги.

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