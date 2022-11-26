Окрім цього, близько 100 бельгійських військових інструкторів розпочнуть навчання українських солдатів.

Уряд Бельгії затвердив новий пакет військової допомоги, до якого увійде найсучасніше обладнання, зокрема мобільні лабораторії та підводні безпілотники.

За словами міністра оборони Бельгії Людовін Дедондер, дві мобільні лабораторії Україна отримає протягом трьох тижнів, повідомляє LeSoir. Їх можна розгорнути біля місць, де може трапитися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент. Також їх можна використати в районах стихійних лих, де зруйновано лікарні та пологові будинки.

Також у пакеті допомоги - 10 підводних беспілотників компанії ECA Robotics Belgium. Вони можуть знаходити всі підводні загрози, зокрема міни та шпигунське обладнання. "Це нові високі технології, які українцям дуже допоможуть. Бельгійська армія вже має ці машини", - сказала Дедондер.

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Окрім цього, близько 100 бельгійських військових інструкторів розпочнуть навчання українських солдатів в рамках європейської місії військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Військова допомога Бельгії Україні

У червні стало відомо, що Україна не отримає від влади Бельгії броньовані гаубиці M109, оскільки міністерство оборони країни не може викупити озброєння.

Разом із тим, Бельгія на той час надала Україні військової допомоги на загальну суму близько 77 мільйонів євро.

У березні Бельгія вирішила вислати з країни 21 російського дипломата. Їх підозрюють у шпигунській діяльності.

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