Засудженим до обмеження або позбавлення волі, які не підпадають під амністію в повному обсязі, строк покарання буде скорочено частково на 1 рік.

Глава Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про амністію для деяких категорій засуджених у країні. Про це повідомляють у його пресслужбі.

Зазначається, що закон "Про амністію у зв'язку з 80-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні" передбачає помилування для майже 8 тисяч засуджених.

У законі зазначено, що засуджені підпадають під амністію, якщо вони зможуть "повністю відшкодувати нанесену шкоду та збитки, завдані злочинами", а також матимуть "позитивну характеристику під час відбування покарання".

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Цих засуджених звільнять від покарання та інших заходів кримінальної відповідальності. Крім цього, можливе пом'якшення покарання за вчинення злочинів, що не становлять великої суспільної небезпеки або менш тяжких злочинів.

Серед категорій засуджених, які підпадають під амністію:

неповнолітні;

вагітні жінки;

жінки та одинокі чоловіки з дітьми до 18 років;

інваліди I та II групи;

особи, які постраждали від катастрофи на ЧАЕС;

які дістали поранення або захворювання в період військової служби або служби у воєнізованих організаціях.

Крім того, засудженим до обмеження або позбавлення волі, які не підпадають під амністію в повному обсязі, термін покарання буде скорочено частково на 1 рік.

Ставлення Лукашенка до диктатури в Білорусі

Нагадаємо, що в березні в Білорусі відбулася інавгурація самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Під час своєї промови він сказав, що нібито "півсвіту мріє" про таку диктатуру, як у його країні.

За його словами, зі свободою слова в Білорусі "все гаразд", а "демократії більше, ніж у тих, хто називає себе її еталоном".

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