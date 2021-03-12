Пропагандист заявив, що українські політики просто заздрять Лукашенку, "якому люди довіряють уже чверть століття".

На білоруському телеканалі «CTV BY» вийшов пропагандистський сюжет проти України.

У своїй авторській програмі Григорій Азарьонок вирішив виділити майже 10 хвилин ефірного часу для звернення до українців.

Читайте також"Золоте дно": NEXTA опублікувала фільм про статки Лукашенка (відео)

При цьому відгукувався про країну негативно, ображаючи учасників Революції Гідності, колишню і чинну владу й виправдовуючи агресію Росії на Донбасі.

«Вітаю! Сьогоднішній позаплановий випуск ми присвятимо Україні – країні злиденного і вимираючого народу і «гордонів» у владі. Бо ці «гордони» дуже люблять обговорювати Білорусь», – почав Азарьонок.

Повторюючи риторику Кремля про «зовнішнє управління», Азарьонок заявив, що Порошенко «чотири роки виконував обов’язки наглядача за американським штатом Постмайданна Україна».

Для сюжету автор скористався нарізкою відео російських пропагандистських ЗМІ та навіть показав заборонений через жорстокість епізод з сюжету про так званий «коридор ганьби», який бойовики влаштували в ОРДЛО захопленим у полон українським військовим.

«Бідна, бідна наша Україна (…), що з тобою зробили ці «гордони», вам призначили нового гауляйтера», – заявив пропагандист.

А крім того, Азарьонок звинуватив Україну у спробі посварити Білорусь з Росією, «нашими союзниками».

«У вас заздрість до справжнього народного лідера, якому люди довіряють уже чверть століття», – стверджував Азарьонок, а потім закликав «згадувати наше велике спільне минуле».

Протести в Білорусі

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська