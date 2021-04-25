Біля берегів Сирії обстріляли іранський танкер, загинули щонайменше три людини. Атака імовірно була здійснена за допомогою дрона.
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Про це повідомляє The Guardian. За інформацією Сирійського центру моніторингу прав людини, в результаті атаки були вбиті троє сирійців. Двоє з них – члени екіпажу корабля.
Сирійське проурядове агентство Sana повідомило, що на кораблі виникла пожежа в результаті імовірно обстрілу з дрона, з боку Ліванських територіальних вод.
Зазначається, що атака сталася після того, як в четвер в результаті ударів Ізраїлю був убитий сирійський офіцер, а три солдати - поранені.
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