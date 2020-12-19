Українські дипломати вживають заходів для звільнення українців.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що біля узбережжя Нігерії пірати захопили судно Stevia з шістьма українськими громадянами на борту.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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«У результаті піратського нападу на судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено 8 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України», - зазначив речник.

За його словами, посольства України в Нігерії та Албанії (оскільки судновласником є албанська компанія), вживають відповідних заходів реагування.

Наразі справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств.

Водночас, як повідомляє портал для моряків Seafarers Journal, на атакованому у водах Гвінейської затоки судні Stevia перебували 15 членів екіпажу. Озброєні пірати взяли в заручники 8 членів екіпажу і зникли в невідомому напрямку.

До редакції морського порталу написала дочка одного із захоплених моряків. За її інформацією, на судні батько працює старшим помічником капітана і він точно серед заручників.

Вона уточнила, що з 8 заручників - 6 українців (капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, старший механік, електромеханік і вайпер). На судні залишилося 7 членів екіпажу.

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Автор: Віталій Саєнко