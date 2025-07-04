Люди застрягли в ліфтах, а міський транспорт було паралізовано.

У Чехії сталося масштабне відключення електроенергії. Про це пише denik.cz.

Наразі технічні фахівці працюють над усуненням несправності. За попередніми даними Національного управління з кібернетичної та інформаційної безпеки, відключення електроенергії сталося не через кібератаку. Наразі енергетики та інші фахівці з'ясовують причину.

Водночас рятувальники допомагають людям, які застрягли в ліфтах.

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"Перебої з електропостачанням торкнулися Ліберцького, Північночеського, Східночеського та Центральночеського країв і частини Праги – районів Прага 4, Прага 10, Прага та Прага 9. Ми інтенсивно працюємо над відновленням електропостачання у співпраці з операторами розподільчих мереж", – повідомив оператор системи ČEPS у мережі X.

Також у Празі відключення світла на кілька хвилин зупинило метро ліній A, B, C, після чого поїзди знову рушили.

Своєю чергою у місті Ліберець через блекаут не курсують трамваї.

"Трамваї не курсують, у нас вишли з ладу всі системи, підключені до електромережі. Але автобуси продовжують курсувати", - заявила речниця транспортного підприємства міста Мартіна Поршова.

Крім того, у Краловоградецькому краї, де відключення тривало близько пів години, пожежники виїжджали до людей, які застрягли в ліфтах. Загалом було зафіксовано близько 20 випадків.

"Кількість випадків із ліфтами буде зростати. Ми також вирішуємо питання резервних джерел живлення", - зауважив представник пожежників Радек Менкл агентству ČTK.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вже відреагував на ситуацію та наголосив, що Чехія стикається з дуже неприємною ситуацією.

"Всі інтенсивно працюють над відновленням постачання електроенергії, що зараз є пріоритетом", - зазначив він у соцмережі X.

Зазначається, що збій вплинув на вісім розподільних станцій передавальної системи, п'ять з яких зараз знову працюють. Наразі причиною проблем називають падіння фазового провідника.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан додав:

"Наразі ми розслідуємо масштаби аварії та ускладнення, які вона спричинила".

Блекаути у світі - останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці травня блекаут поглинув Канни просто перед врученням "Золотої пальмової гілки". Тоді повідомлялось, що через перебої з електрикою в місті виникли серйозні проблеми.

Також у Каннах відключилися світлофори, мобільний та інтернет-зв'язок. Крім того, під удар потрапила залізнична станція. Водночас штаб-квартира кінофестивалю лише на короткий час залишилася без світла.

Як пізніше стало відомо, блекаут був спричинений пожежею, ймовірно, підпалом, на прилеглій електропідстанції.

Своєю чергою в кінці квітня Іспанію охопив транспортний хаос через масштабний блекаут. Зокрема повітряний рух у країні працював на "половину потужності", а також серйозно постраждала залізнична мережа Іспанії.

Мадридське метро тоді призупинило свою роботу. Там порадили людям шукати альтернативні способи пересування, наприклад, автобуси.

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