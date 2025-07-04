У Чехії зазначили, що наразі в жодному випадку не йдеться про прямий експорт з Чехії до Росії.

Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) проведе перевірку чеських компаній, які, ймовірно, експортували до Росії обладнання для виробництва озброєння. Про це повідомив речник BIS Ладислав Штіха, передає iRozhlas.

Таким чином служба проведе розслідування щодо компаній, про які попереджав президент України Володимир Зеленський.

У виданні нагадали, що раніше український лідер заявив журналістам, що деякі компанії, серед яких вісім чеських та тринадцять німецьких, продовжують передавати Росії обладнання для виробництва зброї.

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Водночас Штіха наголосив:

"Офіційно ми поки що не отримали жодного списку ймовірних вітчизняних експортерів. Тому дуже важко висловитися щодо того, про які компанії та товари йдеться".

Речник BIS додав, що перелік експортів товарів, на які сьогодні накладено ембарго, відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли санкції ще не були застосовані.

"Однак майже напевно, що в жодному випадку не йдеться про прямий експорт з Чехії до Росії, який без ліцензії неможливий, і такі товари не могли б легально перетнути кордон", - підкреслив Штіха.

Він вважає, що могло йтися саме про товари, які поставлені до 2022 року або реекспортовані через інші країни.

Своєю чергою газета "Українська правда" писала, що у посередництві постачання комплектуючих до російських ракет бере участь остравська фірма Leseft International s.r.o (місто Острава, Чехія).

На що Штіха відповів:

"Ця фірма нам не невідома".

Речник наголосив, що багато компаній подають заявки на ліцензію щодо експорту до так званих безпечних країн, серед яких і держави ЄС. Попри те, що компанії зобов'язуються, що покупець стане кінцевим споживачем, інколи трапляються випадки, коли товари перепродаються і через треті країни реекспортуються до Росії.

"Компанії часто захищаються тим, що вони не знали про подальший перепродаж, і дуже важко довести їм протилежне", - пояснив Штіха.

Також він звернув увагу на брак коштів та людей, які потрібні для боротьби з експортом заборонених товарів.

"Ця сфера вимагає все більше фінансових ресурсів і кадрових ресурсів. Наразі бракує і того, і іншого. Проти сотень компаній, які намагаються експортувати до Росії, стоять лише кілька десятків експертів з боку держави", - підсумував речник.

Україна та Чехія - останні новини

Раніше Володимир Зеленський під час свого візиту до Чехії на початку травня анонсував хороші новини для Повітряних сил ЗСУ. За його словами, Київ і Прага готуються співпрацювати у напрямку військової авіації.

"Окремий напрям співпраці - розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16. Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України", - запевнив він.

Водночас вже в червні очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зробив неоднозначну заяву щодо подальшої військової підтримки України. Він наголосив, що плани Чехії щодо продовження програми постачання боєприпасів Україні можуть залежати від результатів парламентських виборів у жовтні.

"Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але вкрай важливо зберегти політичну підтримку ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії", - додав Ліпавський.

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