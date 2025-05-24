Організатори Каннського кінофестивалю на короткий час зупинили покази фільмів.

Канни в день закриття найвідомішого кінофестивалю занурилися в темряву просто перед врученням "Золотої пальмової гілки". Через перебої з електрикою в місті виникли серйозні проблеми.

Видання France24 пише, що у Каннах відключилися світлофори, мобільний та інтернет-зв'язок, а також під удар потрапила залізнична станція. При цьому, штаб-квартира кінофестивалю на короткий час залишилася без світла.

Організатори заявили, що перейшли на альтернативне джерело живлення, "що дає змогу проводити заходи і покази в нормальних умовах, включно з церемонією закриття".

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За попередньою інформацією, блекаут спричинений пожежею, ймовірно, підпалом, на прилеглій електропідстанції.

Відключення зачепило місто Канни і прилеглі населені пункти, залишивши без світла 160 000 домогосподарств, повідомив оператор французької системи передачі електроенергії RTE.

За словами представника компанії, "розслідують підпал", додавши, що ніяких арештів проведено не було.

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Через масштабне вимкнення світла зупинилися метрополітени і залізничне сполучення в цих країнах. Водночас, хоча лікарні в Іспанії та Португалії й оснащені генераторами, персоналу доручили вимкнути комп'ютери для економії. Повідомлялося, що країни в один момент "втратили" 10 ГВт електроенергії.

20 травня Іспанія залишилася без мобільного зв'язку та інтернету. Усі провідні провайдери, включно з Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil і O2, постраждали від перебоїв. Крім того, проблеми позначилися на роботі екстрених служб.

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