Блінкен зазначив, що до ескалації конфлікту можуть призвести дії Ірану і тих, хто його підтримує.

США вважають, що є небезпека нових нападів на американські війська на Близькому Сході і поширення війни між Ізраїлем і ХАМАС на інші території.

Про це заявили держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін, передає Reuters. При цьому вони запевнили, що США прагнуть запобігти поширенню конфлікту.

Глава Держдепартаменту зазначив, що до ескалації конфлікту можуть призвести дії Ірану і його маріонеток. Він додав, що Вашингтон сподівається на звільнення більшої кількості заручників ХАМАС.

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"Ми стурбовані можливою ескалацією. Те, що ми спостерігаємо... це перспектива значної ескалації нападів на наші війська і наших людей по всьому регіону, – сказав Ллойд Остін. - Якщо будь-яка група або країна хоче розширити цей конфлікт і скористатися такою вкрай несприятливою ситуацією... то наша порада: не робіть цього".

Ситуація на Близькому Сході

Тим часом сьогодні було завдано ракетного удару по міжнародній військовій авіабазі Айн-ель-Асад на заході Іраку. За словами двох джерел серед військових, всередині бази було чути вибух.

Раніше сьогодні глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що ситуація на Близькому Сході може вийти з-під контролю через війну Ізраїлю і ХАМАСу. Провину за це він поклав на США та Ізраїль.

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