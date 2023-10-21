Лідер США вважає, що це сталося через Саудівську Аравію.

Лідер США Джо Байден назвав мету атаки ХАМАС на Ізраїль. Як відомо, терористи палестинського-ісламістського угруповання організували наступ на країну вранці 7 жовтня, вбивши, за орієнтовними данними, понад 1400 цивільних осіб.

За словами Байдена, ціль такого віроломного вчинку пов'язана з прагненням зірвати потенційну нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Про це лідер США заявив під час виступу, організованого в рамках збору коштів на його президентську кампанію 20 жовтня, пише Reuters.

Політик натякнув, що Саудівська Аравія хотіла "визнати" Ізраїль. Наразі країна не має офіційних дипломатичних відносин з Єрусалимом.

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Байден заявив, що ХАМАС знав, що він планував сісти за стіл переговорів з саудитами, щоб обговорити це.

"Одна з причин, чому ХАМАС напав на Ізраїль... Вони знали, що я збираюся сісти за стіл переговорів з саудитами... Вгадайте що? Саудівці хотіли визнати Ізраїль", - сказав Байден.

Потенційна нормалізація відносин між Саудівською Аравією та іншими арабськими державами була чи не найголовнішим пріорітетом у діяльності чинного держсекретаря США Ентоні Блінкена, пише ЗМІ. Саме з цією метою він відвідав Ер-Ріяд (столиця Саудівської Аравії) у червні 2023 року. Хоча тоді Блінкен визнавав, що найближчим часом суттєвого прогресу за цим питанням не варто очікувати.

Саудівська Аравія - держава Близького Сходу та батьківщина двох найсвятіших святинь ісламу, нагадує Reuters. У 2020 році вона схвалила прагнення сусідів по Перській затоці (Об'єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну) встановити дипломатичні відносини з Ізраїлем. Це сталося за часів Адміністрації колишнього лідера США Дональда Трампа.

Заклик Байдена відкласти наступ на сектор Гази виявися помилкою

Сьогодні стало відомо, що Білий дім офіційно спростував згоду Байдена про те, що ізраїльська армія ЦАХАЛ має відкласти наступ на сектор Гази для порятунку заручників.

Йдеться про слова Байдена від 20 жовтня: тоді лідер США сказав "так" на відповідне запитання репортера. Однак за словами речника Білого дому Бена Лаболта, президент США відповів ствердно лише на: "Чи хотіли б ви бачити більше звільнених заручників?". Першу частину про напад ЦАХАЛ він не почув, стверджує Білий дім.

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