Відео із "самогубством" індійського блогера зібрало понад 300 тисяч переглядів у соцмережах.

Індійський блогер записав відео, на якому нібито вчинив самогубство.

Про це повідомляє VICE World News.

28-річний Ірфан Хан опублікував відео, в якому нібито зводить рахунки з життям через те, що його кинула дівчина. Ролик зібрав понад 300 тисяч переглядів у соцмережах. У смерть чоловіка повірили не тільки користувачі мережі, але і деякі родичі Хана. Після цього він видалив відео і зізнався, що це було лише інсценування.

Однак поліція пред'явила чоловікові звинувачення в тому, що він "піддав загрозі своє і чужі життя", а також "опублікував контент, що підбурює до скоєння злочинів".

Читайте такожУ Фінляндії відкрився університет для блогерів: професії навчать за 34 тисячі євро

Сам Ірфан Хан пояснив, що нібито хотів показати наскільки дурним вчинком є самогубство. Але слідчих таке пояснення не переконало. До того ж один із знайомих Хана сказав, що той хотів просто "хайпанути" в мережі.

Зараз Хан очікує вироку суду, який, за словами експертів, може виявитися дуже суворим.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко