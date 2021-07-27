Дівчину побили палицями щонайменше 10 родичів.

В Індії 17-річну дівчину Неху Пасван забили до смерті члени її родини, бо їм не сподобалося, що дитина носить джинси.

Про це повідомляє BBC.

Підлітка жорстоко побив палицями її дід і дядько. Трагедія сталася після палкої суперечки через одяг юної родички.

За словами матері вбитої, дівчинка дотримувалася релігійного посту. Ввечері вона надягала джинси й топ та виконувала звичні ритуали. Коли бабусь з дідусем обурилися зовнішнім виглядом.

Читайте такожУ Німеччині за зберігання в підвалі танка часів Другої світової судять 84-річного чоловікаСуперечка переросла у насильство. Родичі заявили, що завезуть травмовану Неху до районної лікарні, а матері у супроводі відмовили.

Наступного ранку матір почула, що на дереві виявили чиєсь тіло. Як з’ясували пізніше, це була її загибла донька.

Поліція порушила справу про вбивство зі знищенням доказів проти 10 осіб: бабусі та дідуся жертви, а також дядьків, тіток, двоюрідних братів і сестер, включаючи навіть водія автомобіля.

Обвинувачені публічних заяв не робили. Усіх фігурантів затримали. Проте правоохоронці продовжують встановлювати осіб, причетних до нападу на 17-річну Неху.

Сам батько загиблої на момент злочину, як він стверджує, працював в іншому районі й повернувся додому після трагедії.

За словами матері вбитої, її донька хотіла в майбутньому стати поліцейською, але тепер "її мрії ніколи не здійсняться".

Родичі змушували Неху кинути навчання у місцевій школі та часто цькували за носіння "нетрадиційного" одягу.

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Автор: Іван Бойко