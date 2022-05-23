Він підкреслив, що вірить у перемогу України.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон написав листа дітям України і запевнив їх, що вони не самотні.

Його публікує CBN.

Прем'єр-міністр сказав, що йому було "дуже сумно" побачити, що на вулицях Києва не було дітей і підлітків.

"Коли ваш президент показав мені Київ минулого місяця, відсутність дітей та молоді на вулицях і в парках дуже засмутила мене. Після вторгнення багато хто з вас був змушений покинути свої будинки. Ви залишили сім'ю, друзів, домашніх тварин, іграшки і все, що знайоме, шукаєте притулку на станціях метро, у віддалених містах і навіть в інших країнах. Я не можу собі уявити, наскільки важким повинен був бути цей рік для вас", - написав він.

Джонсон сказав, що діти повинні пишатися своєю країною, своїми батьками, своїми сім'ями, своїми солдатами і найбільше - собою.

"Багато з вас бачили або пережили те, свідком чого не повинна бути жодна дитина. Однак кожного дня українські діти вчать усіх нас тому, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи. Я не можу придумати кращого прикладу для наслідування для дітей і дорослих у всьому світі", - зазначив він.

Також прем'єр додав, що у дітей є "мільйони друзів по всьому світу", в тому числі у Великобританії.

"Ми майоримо українські прапори над нашими будинками, офісами, церквами, магазинами і дитячими майданчиками, навіть над моїм власним дахом на Даунінг-стріт, де вікна заповнені соняшниками, намальованими британськими дітьми. Наші молоді люди малюють ваш прапор у своїх класах і роблять сині і жовті браслети на підтримку вашої країни", - йдеться в листі.

Джонсон підкреслив, що вірить, що Україна виграє цю війну.

"Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися в свої будинки, в свої школи, в свої сім'ї. І що б не сталося, скільки б часу це не зайняло, ми у Великобританії ніколи вас не забудемо і завжди будемо пишатися тим, що можемо називати вас своїми друзями", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Джонсон пригрозив РФ відповіддю у разі застосування ядерної зброї.

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