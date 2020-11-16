Борис Джонсон здоровий і не має ніяких симптомів COVID-19.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пішов на самоізоляцію після спілкування з міністреркою Лі Андерсон, у якої виявили коронавірус.

Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що Джонсон спілкувався з Андерсон близько півгодини, але наразі у нього немає симптомів захворювання.

"Сьогодні Борису Джонсону повідомили, що він має два тижні провести на самоізоляції, згідно з правилами. Прем'єр-міністр продовжить працювати дистанційно", - повідомили в офісі глави уряду.

Борис Джонсон вже хворів COVID-19

Навесні 2020 Борис Джонсон вже хворів COVID-19.

Симптоми коронавірусу виявили у нього 27 березня. 5 квітня Джонсон був госпіталізований у лікарню Святого Томаса в Лондоні.

Він провів три ночі в палаті інтенсивної терапії, перш ніж повернувся в звичайну палату після того, як його стан покращився.

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Автор: Олег Давигора