Розбіжності між ЄС і Британією зберігаються з трьох ключових питань - рівності умов, керівництву і рибному промислу.

У неділю, 6 грудня, Євросоюз і Велика Британія повернулися за стіл переговорів, щоб спробувати знайти компроміс щодо угоди про відносини між сторонами після Brexit.

У п’ятницю, 4 грудня, парламентер з боку ЄС Мішель Барньє і його британський візаві Девід Фрост припинили переговори, які тривали протягом тижня, повідомляє НВ із посиланням на Reuters.

У спільній заяві констатували, що передумов для досягнення домовленостей поки немає.

Після цього в суботу, 5 грудня, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з цього приводу домовилися про відновлення переговорів.

У своїй спільній заяві вони наголосили, що, попри досягнення компромісу з багатьох питань, в позиціях сторін залишаються серйозні розбіжності, і їх необхідно вирішити, тому вони просять своїх головних перемовників відновити роботу над завершенням угоди.

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Вони наголошували на тому, що розбіжності зберігаються за трьома ключовими питаннями - рівності умов, керівництва і рибному промислу.

Перше питання залишається найбільш гострим: ЄС хоче зобов’язати Британію слідувати деяким нормам про субсидії та дотримуватися екологічних та трудових стандартів.

Урсула фон дер Ляєн і Борис Джонсон проведуть телефонну розмову ввечері 7 грудня.

Вихід Великої Британії з ЄС

Референдум про Brexit відбувся у Великій Британії 23 червня 2016 року. 29 березня 2017 року розпочалася процедура офіційного виходу Британії з Європейського Союзу.

25 листопада 2018 року лідери ЄС схвалили угоду про Brexit. 9 січня 2020 року Палата громад британського парламенту ухвалила законопроект про Brexit, що передбачає вихід країни з ЄС до 31 січня 2020 року.

1 лютого 2020 Велика Британія залишила Європейський союз. За Умовами про вихід з ЄС, до кінця 2020 року у відносинах Лондона і Брюсселя триватиме перехідний період, протягом якого сторони переважно збережуть нинішні правила співпраці й намагатимуться виробити нові.

7 вересня 2020 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що якщо Велика Британія і Євросоюз не домовляться про майбутні відносини до середини жовтня, то Лондон буде готовий це прийняти і "рухатися далі".

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Автор: УНІАН