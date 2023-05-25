Британські війська навчилися захищати ліси Естонії від можливого вторгнення Росії, показавши Путіну, що йому тут не перемогти.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас в інтерв'ю The Daily Telegraph. Вона зазначила, що під час масштабних навчань британські війська дізналися як працює естонська армія, її ППО і важке озброєння. Це дає їм можливість працювати разом.
"Люди розуміють, що вони розміщені в Йоркширі або Манчестері, але знають, що якщо надійде виклик, вони прийдуть і знають, що тут знаходиться. Те, що я чую від військових, з кожним днем стає все краще і краще", - сказала Каллас.
Вона додала: "Для мене важливо, що ми здатні захистити нашу країну з першої хвилини. Тому плани НАТО повинні працювати на практиці. Я бачу, що це може працювати. Якщо наш супротивник теж знає про це, це відбиває волю атакувати нас, тому що тут не перемогти".
Також наївно думати, що світ у безпеці через те, що армія РФ виснажена війною в Україні, вважає Каллас.
"У них величезна країна, маса людей, це не солдати, це гарматне м'ясо. Це не демократія. Ми не повинні втрачати пильність, ми в цьому надовго, і ми повинні зробити все, щоб підготувати себе і нашу оборону, щоб Росія не думала ні про що інше", - додала вона.
Навчання в Естонії: що відомо
У масштабних навчаннях "Весняний шторм", за повідомленнями ЗМІ, беруть участь 14 тисяч військовослужбовців, у тому числі - з країн-союзників. Навчання мають завершитися вже завтра, 26 травня.
Авіацією використовуються винищувачі ВПС Німеччини і Великобританії, ударні і тренувальні літаки ВПС Польщі та Естонії, а також американські, британські та естонські вертольоти.