Вона закликала не розслаблятися через повідомлення про втрати армії РФ.

Британські війська навчилися захищати ліси Естонії від можливого вторгнення Росії, показавши Путіну, що йому тут не перемогти.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас в інтерв'ю The Daily Telegraph. Вона зазначила, що під час масштабних навчань британські війська дізналися як працює естонська армія, її ППО і важке озброєння. Це дає їм можливість працювати разом.

"Люди розуміють, що вони розміщені в Йоркширі або Манчестері, але знають, що якщо надійде виклик, вони прийдуть і знають, що тут знаходиться. Те, що я чую від військових, з кожним днем стає все краще і краще", - сказала Каллас.

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Вона додала: "Для мене важливо, що ми здатні захистити нашу країну з першої хвилини. Тому плани НАТО повинні працювати на практиці. Я бачу, що це може працювати. Якщо наш супротивник теж знає про це, це відбиває волю атакувати нас, тому що тут не перемогти".

Також наївно думати, що світ у безпеці через те, що армія РФ виснажена війною в Україні, вважає Каллас.

"У них величезна країна, маса людей, це не солдати, це гарматне м'ясо. Це не демократія. Ми не повинні втрачати пильність, ми в цьому надовго, і ми повинні зробити все, щоб підготувати себе і нашу оборону, щоб Росія не думала ні про що інше", - додала вона.

Навчання в Естонії: що відомо

У масштабних навчаннях "Весняний шторм", за повідомленнями ЗМІ, беруть участь 14 тисяч військовослужбовців, у тому числі - з країн-союзників. Навчання мають завершитися вже завтра, 26 травня.

Авіацією використовуються винищувачі ВПС Німеччини і Великобританії, ударні і тренувальні літаки ВПС Польщі та Естонії, а також американські, британські та естонські вертольоти.

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