ЄС готує 'обережніший шлях' вступу для України, - Politico

Єврокомісія закликає Київ терміново прискорити реформи, але до 2027 року пропонує завершити переговори лише за сімома напрямами.

Європейська комісія закликає Україну суттєво пришвидшити реформи, необхідні для вступу до Європейського Союзу, однак пропонує обережнішу дорожню карту переговорів. Згідно з документом, отриманим POLITICO, до 2027 року Київ може попередньо завершити переговори лише за сімома напрямами політики. Водночас для Молдови Брюссель передбачає значно амбітніший план. Про це повідомляє Politico з посиланням на документ Європейської комісії, який є частиною пакету матеріалів щодо розширення ЄС.

У дорожній карті Єврокомісія наголошує, що Україна повинна "терміново та значно пришвидшити темпи реформ у сфері верховенства права".

Виконання ключових вимог у цій галузі протягом першої половини 2027 року є необхідною умовою для попереднього завершення переговорів за окремими напрямами політики.

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Загалом документ визначає сім сфер, у яких Україна потенційно зможе попередньо завершити переговори наступного року. Водночас у Брюсселі визнають, що проведення необхідних перетворень ускладнюється повномасштабною війною.

Молдові пропонують значно швидший шлях до членства в ЄС

Окрему увагу в документі приділено різниці між перспективами України та Молдови, які тривалий час просували свої заявки на вступ паралельно.

За оцінкою Єврокомісії, Молдова може завершити переговори більш ніж за 20 напрямами політики до 2027 року. Для України аналогічна дорожня карта передбачає лише сім напрямів.

Це створює перспективу фактичного роз'єднання переговорних процесів двох країн.

Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного російського вторгнення. У червні того ж року Україна та Молдова отримали статус кандидатів на вступ, а офіційні переговори розпочали в червні 2024 року.

Відтоді Київ завершив детальне вивчення відповідності українського законодавства правилам ЄС. У жовтні Україна та Молдова розпочали переговори щодо внутрішнього ринку Євросоюзу, конкурентоспроможності та економічного зростання.

За якими напрямами Україна може завершити переговори у 2027 році

У дорожній карті Єврокомісії визначено сім напрямів, за якими Україна може попередньо завершити переговори:

освіта та культура – у першій половині 2027 року;

інтелектуальна власність;

зайнятість та соціальна політика;

промислова політика;

дослідження;

зовнішні відносини;

зовнішня та безпекова політика – ці напрями заплановані на другу половину року.

Водночас вступ до ЄС передбачає значно масштабнішу роботу. Країни-кандидати повинні привести своє законодавство та державні інституції у відповідність до європейських стандартів у 35 переговорних сферах.

Єврокомісія визнає, що такі зміни потребують часу, ресурсів і широких консультацій. Для підтримки української влади Брюссель створив спеціальну робочу групу.

Єврокомісія не називає дату вступу України до Євросоюзу

У документі Брюссель не встановлює кінцевого терміну завершення переговорів України про вступ до ЄС. Аналогічної обережної позиції Єврокомісія дотримується щодо Албанії та Молдови.

Винятком є Чорногорія, для якої червень 2027 року визначили цільовим терміном підписання договору про вступ.

Водночас українську дорожню карту називають "живим документом", який можуть оновлювати залежно від перебігу переговорів. Це залишає можливість завершити переговори за додатковими напрямами швидше, якщо реформи просуватимуться інтенсивніше, ніж очікується.

Війна створює додаткові перешкоди для вступу України до ЄС

Окремим викликом залишається повномасштабна війна. Хоча правила Євросоюзу прямо не забороняють вступати до блоку країнам, які перебувають у стані війни, членство України порушує складні питання безпеки, територіальної цілісності та зобов'язань держав ЄС щодо взаємодопомоги.

Навіть мирне врегулювання не усуне необхідності завершити реформи та пройти всі етапи вступу. Після завершення переговорів Україна також повинна буде підготувати договір про приєднання, який потребуватиме схвалення та ратифікації.

Брюссель хоче відкрити два заблоковані переговорні кластери до кінця 2026 року

Європейська комісія також наполягає на відкритті двох переговорних кластерів України, які залишаються заблокованими. Йдеться про кластер 4, що охоплює "зелений порядок денний" і стале сполучення, та кластер 5, присвячений ресурсам, сільському господарству й згуртованості.

У документі зазначається, що Україна виконала необхідні умови для їх відкриття. Тому Єврокомісія закликає учасників конференції з питань приєднання докласти всіх зусиль, щоб розпочати переговори за цими напрямами до кінця 2026 року.

Шлях України в ЄС - останні новини

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає нереалістичним швидкий вступ України до ЄС. Києву необхідно виконати Копенгагенські критерії, що зазвичай займає кілька років - тому прискорене прийняття до Євросоюзу є нереалістичним, бо цей процес зазвичай триває роками, а не місяцями.

Натомість комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос вважає, що процес набуття членства не передбачає чіткого визначення конкретних дат, але за умови виконання Україною усіх необхідних зобов’язань і втілення реформ цілком можливо, що Україна стане готовою вступити до Євросоюзу до 2030 року.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не вірить у те, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу у короткостроковій перспективі. Справжнє членство вимагатиме довготривалого процесу.

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