Адміністрація Трампа може розглядати питання про членство України в НАТО, як одну з переговорних позицій при пошуках миру в Україні.

Нова адміністрація США вважає, що Київ не повинен вступати в НАТО, але в переговорах щодо миру між Україною та РФ всі варіанти "на столі". Про це заявив на пресконференції міністр оборони США Піт Гегсет.

За його словами, попередні коментарі про "нереалістичність" членства України в НАТО залишаються актуальними. Однак Гегсет натякнув, що повністю цей варіант не виключено.

"Зрештою, ці переговори веде президент Трамп. Все на столі. У його розмовах з Володимиром Путіним і Зеленським те, що він вирішує дозволити чи не дозволити, знаходиться в компетенції лідера вільного світу, президента Трампа", – заявив глава Пентагону.

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За словами Гегсета, він не може оголошувати, як саме Трамп вестиме ці переговори: "які поступки будуть зроблені, а які поступки не будуть зроблені".

Разом з тим очільник Пентагону повторив заклики Трампа до союзників по НАТО різко збільшити свої витрати на оборону, щоб взяти на себе "основну відповідальність" за захист Європи. За його словами, витрати на рівні 2% від ВВП, що було оголошено стандартом для країн НАТО ще у 2014 році, на сьогодні вже є недостатніми.

"Не 3%, не 4% – скоріше 5%. Реальні інвестиції, справжня терміновість", – сказав він.

Перспективи вступу України в НАТО

Як писав УНІАН, наразі чотири країни НАТО виступають проти вступу України до Альянсу, однак, на думку Володимира Зеленського, Дональд Трамп може вплинути на союзників і змусити їх змінити думку.

Однак сам Трамп напередодні підтримав заяву свого міністра оборони Піта Гегсета, який назвав перспективу членства України в НАТО "нереалістичною".

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