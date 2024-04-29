Генсек нагадав, що для цього потрібна згода всіх чинних членів альянсу.

Країни НАТО навряд чи дійдуть консенсусу щодо запрошення України в Альянс на липневому саміті у Вашингтоні. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Столтенберг зауважив, що рішення про запрошення України в НАТО вимагає згоди від усіх 32 країн-членів Альянсу - тобто одностайного консенсусу.

"Я не очікую, що ми отримаємо цю згоду до саміту у липні. Але я дійсно сподіваюсь, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну ближче до членства", - наголосив Столтенберг.

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За його словами, зараз ведеться наполеглива робота, аби забезпечити набуття Україною членства в цій організації.

"Я дійсно вірю, що законне місце України в НАТО. (...) У той же час, ми повинні забезпечити, аби Україна стала якомога більше сумісною і повністю відповідала усім стандартам НАТО, щоб, коли політичні умови стануть можливими, Україна одразу стала членом", - заявив Столтенберг.

Разом з тим Столтенберг повідомив, що президента України Володимира Зеленського запрошено до участі у вашингтонському саміті НАТО в липні.

"Сьогодні ми обговорили підготовку до саміту НАТО в липні. Тож, пане президенте, я з нетерпінням чекаю зустрічати вас у Вашингтоні на цій зустрічі", - наголосив Столтенберг.

Перспектива членства України в НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, у липні країни НАТО проведуть ювілейний саміт у Вашингтоні, аби відсвяткувати 75-ту річницю інсування альянсу. Україна сподівається отримати офіційне запрошення на приєднатися до НАТО під час цієї події. Однак, за даними The New York Times, принаймні дві країни виступають проти цього - Сполучені Штати та Німеччина.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна сьогодні ближча до членства, ніж будь-коли, але їй ще потрібно багато зробити, аби відповідати стандартам блоку.

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