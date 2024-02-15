Жодні дати для набуття Україною членства в НАТО не встановлюються, треба й надалі виконувати умови і формувати консенсус серед країн-членів Альянсу.

Україні треба підготуватися до такого рівня, аби стати членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО) швидко. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Зокрема, у нього запитали, що треба зробити, аби Україна отримала запрошення вступити до НАТО з огляду на те, що посол США при НАТО не очікує цього на саміті Альянсу у Вашингтоні.

"Україна ближча до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу пояснив, що це стало можливим завдяки ухваленню важливих рішень на саміті НАТО у Вільнюсі у липні минулого року.

"Тоді ми вирішили перетворити процес набуття членства для України з двоетапного в одноетапний процес шляхом усунення вимоги про План дій щодо членства", - сказав Столтенберг і додав, що це спростило й пришвидшило процес для України.

При цьому, за його словами, започаткування Ради Україна-НАТО покликане поглибити і зміцнити політичну співпрацю під час наближення України до набуття членства. Також була погоджена всебічна програма з метою приведення Збройних сил України до повної взаємосумісності з арміями країн Альянсу на основі стандартів, доктрин і процедур.

"Мета полягає у тому, аби наблизити Україну до членства так близько, щоб ми могли схвалити рішення, і вони могли стати членом дуже швидко у такий спосіб, як ми це бачили у випадку з Фінляндією і Швецією, коли вони подали заявку у травні, і у липні того ж року ці дві країни були запрошені стати членами", - наголосив Столтенберг.

Також він сказав, що сьогоднішнє рішення про створення спільного центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та навчання є ще одним інструментом з наближення України до такого рівня, коли вона зможе швидко стати членом Альянсу.

"Запрошення буде зроблене тоді, коли погодяться усі члени і будуть виконані усі умови. Ми тепер наближаємося дедалі ближче до цього пункту", - сказав Столтенберг.

Вступ України в НАТО - останні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував створення центру Україна-НАТО. За його словами, заклад з аналізу, підготовки і навчання буде працювати у місті Бидгощ (Польща).

У січні американські аналітики Інституту вивчення війни відзначали, що українська армія швидкими темпами переходить на стандарти НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: