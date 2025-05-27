Рютте підкреслив, що Китай є "ключовим посередником" у війні Росії.

Три країни - Китай, Північна Корея та Іран - співпрацюють із Росією у війні проти України в обмін на російську військову допомогу. Про це під час парламентської асамблеї Альянсу в Дейтоні (США) заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише La Repubblica.

При цьому Рютте підкреслив, що Китай є "ключовим посередником" у війні Росії проти України.

За його словами, Китай поставляє в Росію "товари подвійного призначення" і допомагає їй "обходити" санкції.

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Він також додав, що Північна Корея "отримує безліч технологій" в обмін на підтримку Росії, і що Іран отримує за свою допомогу гроші від Москви, які потім використовує, "щоб сіяти заворушення на Близькому Сході".

"Ці чотири країни працюють разом, і ми не повинні бути наївними", - підкреслив генсек НАТО.

Союзники України роз'єднані

Як пише Süddeutsche Zeitung, звіт МЗС Німеччини вказує, що співпраця Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю розвалилася.

Глава санкційного комітету ЄС Девід О'Салліван заявив про "повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій".

Зазначається, що між сторонами більше немає жодних "спільних контактів". Співпраця країн "Великої сімки" в цьому відношенні також "втратила динаміку". Як європейці та американці мають намір домовитися про додатковий пакет санкцій за цих обставин, залишається загадкою.

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