За даними ізраїльських дослідників, рівень антитіл, необхідних для захисту від зараження "Омікроном", ймовірно, занадто високий для вакцин.

Згідно з попереднім дослідженням, проведеним в Ізраїлі, четверте щеплення вакциною проти Covid-19 підвищує рівень антитіл до ще вищого рівня, ніж третє щеплення, але цього недостатньо для запобігання інфекції Omicron.

Ізраїльський медичний центр "Шиба" провів другі бустерні щеплення в ході випробування серед своїх співробітників і вивчає ефект бустерної вакцини Pfizer у 154 чоловік через два тижні після основної вакцини і ревакцинації Moderna у 120 чоловік через один тиждень. Про це розповів Гілі Регев-Йохай, голова Центру "Інфекційне відділення", передає The Guardian.

Їх порівнювали з контрольною групою, яка не отримала четверте щеплення. У лікарні повідомили, що ті, хто входить до групи Moderna, раніше отримали три щеплення вакцини Pfizer.

Читайте такожТаємниця походження коронавірусу: у Китаї вивчать тисячі зразків крові з Уханя"Вакцини призвели до збільшення кількості антитіл. Показники були "навіть трохи вище, ніж ті, що були у нас після третьої дози", — сказав Регев-Йохай.

"Однак цього, ймовірно, недостатньо для Омікрона", - сказав він журналістам. "До теперішнього часу ми знаємо, що рівень антитіл, необхідних для захисту від зараження Омікроном, ймовірно, занадто високий для вакцини, навіть якщо це хороша вакцина", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ сказав, що треба зробити для завершення пандемії коронавірусу. Так, глава ВООЗ вважає, що варто відмовитися від вузького націоналізму і накопичення вакцини від COVID-19.

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