Країнам не варто накопичувати вакцини від COVID-19, вважає голова ВООЗ.

Пандемія коронавірусу COVID-19 закінчиться, якщо буде покінчено з нерівністю щодо розподілу вакцин.

Постійна несправедливість у розподілі препаратів збільшує ризик мутації коронавірусу, приводить ВВС слова глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебреєсуса, сказані під час новорічної заяви.

Очільник ВООЗ вважає, що варто відмовитися від вузького націоналізму та накопичення вакцини від COVID-19.

"Вузький націоналізм і накопичення вакцин у деяких країнах підірвали справедливість і створили ідеальні умови для появи варіанту "Омікрон", і чим довше триває несправедливість, тим вище ризик розвитку вірусу таким чином, який ми не можемо… передбачити", – попередив Гебреєсус.

На його думку, "якщо ми покінчимо з нерівністю, ми покінчимо з пандемією".

Нагадаємо, пандемія COVID-19 розпочалася у березні 2020 року. Пізніше низка виробників випустили вакцини від коронавірусу.

Читайте такожУ США госпіталізували рекордну кількість дітей через "Омікрон"Коронавірус мутував, з’явилися кілька його варіантів, зокрема "Дельта" й "Омікрон".

ВООЗ 26 листопада кваліфікувала штам "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вірусу вперше виявили на початку листопада на півдні Африки.

У грудні у ВООЗ заявили, що "Омікрон" швидкими темпами "захоплює" світ. Цей варіант COVID-19 знайшли вже у понад 70 країнах.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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