Лукашенко намагається уникнути війни після ультиматуму Зеленського

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко намагається утримати країну від прямої участі у бойових діях після жорсткої заяви президента України Володимира Зеленського.

Поточна ситуація створює для білоруського керівництва серйозні ризики, оскільки виконати вимоги України без роздратування Москви неможливо, а ігнорування закликів Києва загрожує перенесенням бойових дій на територію Білорусі, пише "Радіо Свобода".

Водночас у Кремлі вже відреагували на загострення, анонсувавши найближчим часом зустріч Путіна та Лукашенка для обговорення цього питання, пише видання.

Західні експерти наголошують, що потенційні односторонні удари України по білоруських об'єктах можуть викликати занепокоєння у Вашингтоні та європейських столицях, де прагнуть уникнути розширення конфлікту до регіонального масштабу.

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Наразі міжнародні партнери закликають до деескалації, проте наголошують, що Мінську доведеться піти на поступки та зважити на безпекові занепокоєння України щодо використання військової інфраструктури.

Офіційна позиція Мінська

Наразі офіційний Мінськ утримується від будь-яких публічних заяв чи коментарів, що, за оцінками аналітиків, відображає довгострокову стратегію білоруського режиму щодо уникнення прямого військового зіткнення.

Директор Інституту Костюшка Вадим Можейко зазначає, що Україна почала розмовляти з Лукашенком із позиції сили, розуміючи його внутрішню вразливість.

"Україна знайшла мову, якою слід розмовляти з такими диктаторами, як Лукашенко", – сказав він виданню "Current Time" 22 червня.

Прямий вступ у війну є вкрай непопулярним серед білоруського суспільства, і такий крок міг би стати самогубним для чинного режиму, який досі залишається хитким після масштабних протестів 2020 року. Тоді Лукашенко втримав владу лише завдяки фінансовій та силовій підтримці Кремля, що посилило його політичну залежність від Володимира Путіна, проте досі не змусило відправити білоруські війська на фронт.

Ультиматум Зеленського

Під час пресконференції український лідер звинуватив Росію у використанні станцій ретрансляції сигналів на території Білорусі для наведення ракет і безпілотників на українські міста. Зеленський висунув фактичний ультиматум, давши Мінську тиждень на демонтаж або вимкнення цього обладнання, та попередив, що в іншому разі Сили оборони України знищать ці об'єкти самостійно.

Позиція Лукашенка

Попри те, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Білорусь слугувала плацдармом для російських військ, Лукашенко протягом усього часу намагався зберегти небойовий статус для своєї армії, проте нові вимоги Києва ставлять цю позицію під серйозну загрозу.

Напередодні представники білоруських демократичних сил передали очільнику Міністерства закордонних справ України Андрію Сибізі докладний звіт, у якому йдеться про системні заходи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка щодо підготовки країни до безпосереднього втягування у війну проти України.

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