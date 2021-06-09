Росіянку Сапегу затримали разом з Протасевичем у мінському аеропорту 23 травня.

Заарештована у Білорусі росіянка Софія Сапега написала родині з СІЗО КДБ, у листі вона просить не звинувачувати її хлопця, білоруського опозиціонера Романа Протасевича у тому, що сталося 23 травня в мінському аеропорту.

Листи, датовані 1 і 3 червня, матері Сапеги опублікувала російська служба BBC.

«Сьогодні третє число, день, коли я повинна була вранці захищати магістерську дисертацію, а ввечері відправитися з Романом до ресторану, пити шампанське, їсти пасту, зустрічати літо, цілуватися і кохати. Та все вийшло дещо інакше. Замість цього вранці я поснідала кашею, потренувалася, а ввечері випила чай з печивом. Сама. Не було захисту, не було Роми, ресторану і холодного шампанського. Не було свята і кохання. А проте був чай. Про це гірко думати, та здається, у житті ще багато чого відбудеться, що я пропущу», – написала Софія.

Дівчина закликала не звинувачувати її хлопця у тому, що сталося.

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«Він оберігав і піклувався про мене, як умів. Це можна назвати коханням. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях достойно», – йдеться у листі.

Затримана росіянка зазначила, що у СІЗО дуже багато читає й тримається, займається фізичними тренуванням та пише щоденник.

«Я впораюся», – пообіцяла вона рідним.

Росіянку Софію Сапегу затримали разом з Романом Протасевичем після вимушеного приземлення пасажирського літака Ryanair у мінському аеропорту.

Білоруські диспетчери повідомили екіпаж лайнера про нібито бомбу в салоні, а Лукашенко підняв у небо задля супроводу повітряного судна винищувач МіГ-29.

Протасевича й Сапегу одразу затримали. Невдовзі разом з хлопцем росіянку заарештували на два місяці у СІЗО КДБ. За інформацією ЗМІ, Софію підозрюють за статтями про організацію порушення громадського порядку і масових заворушень, а також розпалюванні соціальної ворожнечі.

Низка країн Європи вже засудила дії режиму Олександра Лукашенка; західні авіакомпанії відмовилися літати над Білоруссю. Наразі рейси здійснюються в обхід країни.

Роман Протасевич є журналістом і засновником найбільшого опозиційного Telegram-каналу NEXTA, що у серпні 2020 року почав висвітлювати протести в республіці проти фальсифікації президентських виборів.

Європейські країни не визнають за Лукашенком статусу президента.

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Автор: Яна Ставська