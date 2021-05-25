Софію Сапегу арештували на два місяці у СІЗО КДБ.

Силовики у Білорусі опублікували відео допиту росіянки Софії Сапеги, яку 23 травня затримали в аеропорту Мінська разом з опозиціонером Романом Протасевичем.

Читайте такожДівчину Протасевича арештували в Білорусі на два місяціДівчина начебто зізнається в адмініструванні Telegram-каналу «Чорна книга Білорусі», у якому публікують дані співробітників МВС республіки.

«Я, Сапега Софія Андріївна 1998 року народження, громадянка Російської Федерації, проживаю на територію Литви у Вільнюсі. 23.05.2021 року летіла в одному літаку з Романом Протасевичем. Також є редактором Telegram-каналу «Чорна книга Білорусі», яка публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ», – сказала Сапега.

Софію Сапегу арештували на два місяці у СІЗО КДБ. Білоруські правоохоронці підозрюють, що росіянка причетна до протестів в республіці у серпні 2020 року.

Ролик з допитом дівчини з’явився на тому ж провладному Telegram-каналі «Желтые сливы», у якому раніше публікували відео з Протасевичем.

Затримання Протасевича: що відомо

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влади країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зазначила, що «абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака – заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича».

Того самого дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу країну.

На засіданні уряду 25 травня було ухвалене рішення, що з 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Яна Ставська