Справою займається Головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь.

Дівчину затриманого білоруського опозиціонера Романа Протасевича, росіянку Софію Сапегу взяли під варту на два місяці.

Про це в коментарі РБК повідомив її адвокат Олександр Філанович.

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Росіянку затримали разом з Протасевичем 23 травня в аеропорту Мінська. Правозахисники заявляли, що російський консул відмовився надати допомогу громадянці РФ. За інформацією ЗМІ, тоді її помістили у слідчий ізолятор на Окрестіна.

«Сьогодні був допит Софії. Їй пред’явили підозру у здійсненні кримінального злочину. Обраний запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 2 місяці. Місце утримання підозрюваної – СІЗО КДБ», – відповів юрист.

Також він стверджує, що справою займається Головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь.

З адвоката взяли підписку про нерозголошення. Найближчим часом адвокат планує навідати Сапегу у СІЗО.

Затримання Протасевича: що відомо

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влади країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зазначила, що «абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака – заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича».

Того самого дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу країну.

На засіданні уряду 25 травня було ухвалене рішення, що з 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Яна Ставська