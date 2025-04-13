У РФ вважають, що такі дії не загрожують Британії.

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не став заперечувати, що датчики РФ були приховані в морях навколо країни, аби відстежувати британські атомні підводні човни. За його словами, така діяльність не загрожує Великій Британії. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

"Я не збираюся це заперечувати, але мені цікаво, чи дійсно ми зацікавлені в тому, щоб стежити за всіма британськими підводними човнами з дуже старими застарілими ядерними боєголовками... всі ці загрози надзвичайно перебільшені. Я заперечую існування загроз для Сполученого Королівства. Ця загроза була вигадана, абсолютно, немає ніякої загрози з боку Росії для Сполученого Королівства", - зауважив Келін.

Що цьому передувало

Зазначається, що такі питання з'явилися до Келіна після розслідування, яке опублікувала газета Sunday Times на початку цього місяця, у якому детально описали виявлення можливих російських сенсорів в морях навколо Британії.

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У розслідуванні також йдеться про те, що ці пристрої, швидше за все, встановили за дорученням Москви, аби зібрати розвідувальну інформацію про чотири британські підводні човни типу "Авангард", які несуть ядерні ракети.

Ці пристрої виявили британські військові та визнали їх потенційною загрозою нацбезпеці.

"Пристрої були охарактеризовані як частина гібридної - або "сірої зони" - війни, яку веде президент Росії Володимир Путін. Інші заходи такої війни можуть включати завдання шкоди інфраструктурним об'єктам, таким як енергопроводи", - цитує BBC деталі розслідування.

Диверсії РФ у Європі - що відомо

Раніше видання The New York Times писало, що росіяни активно вербують українських підлітків для диверсій у Європі. За словами правоохоронців, людей, які беруть участь у диверсіях РФ у Європі, здебільшого мотивують грошима.

Також повідомлялось, що Росія посилила диверсії проти Європи через допомогу Україні. Зокрема таємна кампанія Москви спрямована проти підводних кабелів, складів і залізниць у Європі.

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